Владимир Локтев: реконструкция реабилитационного центра «Ясенки» в Подмосковье завершится к концу 2024 года
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в будущем году пройдет реконструкция реабилитационного центра «Ясенки» в Подольске, где после ранения восстанавливаются участники СВО. В частности, тут планируется построить бассейн. Все работы планируется завершить до конца 2024 года. Об этом губернатору доложил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
«На сегодняшний день контракт отыгран. Мы планируем завершить проектирование в марте–апреле. И начать подготовительные и строительные работы, чтобы комплекс мог полностью начать свою работу с декабря 2024 года», — подчеркнул Локтев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Напомним реабилитационный центр располагает мощной базой для восстановления бойцов после ранений. Тут с ними работают физиотерапевты и массажисты, психологи и другие специалисты.
Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.