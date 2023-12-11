Владимир Локтев: реконструкция реабилитационного центра «Ясенки» в Подмосковье завершится к концу 2024 года

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в будущем году пройдет реконструкция реабилитационного центра «Ясенки» в Подольске, где после ранения восстанавливаются участники СВО. В частности, тут планируется построить бассейн. Все работы планируется завершить до конца 2024 года. Об этом губернатору доложил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.