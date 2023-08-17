Владимир Путин дал старт движению по МЦД-3
Фото: [Антон Чернов]
Президент России Владимир Путин дал команду на запуск движения по третей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).
Церемония прошла по видеосвязи из «Манежа». Участие в ней также приняли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Общая протяженность МЦД-3 составляет восемьдесят пять километров. Линия свяжет Зеленоград и Раменское.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что открытие МЦД-3 позволит снизить стоимость проезда почти в два с половиной раза. Глава Подмосковья также подчеркивал, что развитие транспортной системы имеет определяющее значение для качества жизни людей.