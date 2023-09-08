Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12

Президент России Владимир Путин дал старт движению по участку трассы М-12, который связал Москву и Арзамас Нижегородской области. Одновременно с этим в российской столице открылся участок скоростного диаметра до трассы «Восток». Об этом сообщил ТАСС .

Президент по видео-конференц-связи вышел на связь со строителями. В торжественной церемонии приняли участие также вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минтранса РФ Виталий Савельев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил глава Подмосковья, участок трассы М-12 проходит через шесть населенных пунктов Московской области, в том числе Балашиху, Люберцы и Богородский округ. Его открытие является новым витком в развитии экономики и улучшении качества жизни. Слова Андрея Воробьева приводит РИАМО.

Сейчас протяженность открытого участка трассы М-12 «Восток» составляет 415 километров. Она соединяет Москву, Подмосковье, а также Нижегородскую и Владимирскую области. Строительство участка до Казани планируют завершить в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что в Люберцах запустили движение по новому путепроводу на Октябрьском проспекте. По открытому участку проехал губернатор региона Андрей Воробьев.