Владимир Путин осмотрел Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске

Президент России Владимир Путин приехал в Красногорск, чтобы осмотреть построенный Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба Кремля.

«Детский клинический центр — флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В нем собраны 28 профилей медицинской помощи, в том числе высокотехнологичная хирургия различных направлений», — говорится в сообщении.

Вместе с президентом в клинику приехали заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и не только. В рамках рабочей поездки Путин пообщался со специалистами центра.

В новом медучреждении помощь по ОМС смогут получать порядка 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. Порядка 150 тысяч ребят также смогут проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В центре будут работать более 500 ведущих специалистов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновской, Воронежской областей и других регионов, а также более 800 человек среднего медперсонала.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.