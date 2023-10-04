Владимир Путин отметил усилия «Сириуса» в привлечении детей к экологическим проблемам

На заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» президент России поблагодарил «Сириус» в участии в привлечении детей к экологическим проблемам. Подробности рассказало РИА Новости .

Владимир Путин отметил вклад «Сириуса» в работу с молодежью. Центр поддержки детей занимается не только вовлечением детей в вопросы экологических проблем, но и привлечение внимания к изменениям климата. Президент указал, что центру стоит начать работать по всей стране, так деятельность «Сириуса» интересна и должна проходить при взаимодействии с правительством.

Также Путин посоветовал «Сириусу» начать работать совместно с общероссийским общественно-государственным движением «Движение первых». Он предложил молодежным организациям проработать методы взаимодействия.