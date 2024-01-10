Владимир Путин покорил Чукотку, проехав по зимнику на снегоходе «Хищник»

Российский президент находится с рабочей поездкой в холодном дальневосточном регионе, где прокатился на тобольском снегоходе, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Владимир Путин умеет управлять многими видами транспорта, что отлично демонстрирует во время рабочих поездок. Только в прошлом году президент покатал главу Узбекистана на внедорожнике отечественного производства Aurus Komendant, чем смог удивить гостя.

Сейчас, 10 января, Путин путешествует по Чукотке по рабочим вопросам. Во время поездки он проверил качество тобольского снегохода «Хищник», который легко преодолевает препятствия и перемещается по воде со скоростью до 5 км/ч.

Владимир Владимирович проехался с ветерком по открытому зимнику. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что местность заранее проверили и сам прокат был безопасным.

Отметим, что видит Путина на Чукотку вышел официальным лишь наполовину. В основном он уделил внимание медикам, бизнесу, учителям, а также участникам СВО.

Ранее сообщалось, что ДТП разбился самый сильный ребенок России.