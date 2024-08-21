Владимир Путин поздравил Леонида Рошаля с открытием детской клиники в Подмосковье

Президент России Владимир Путин лично поздравил доктора медицинских наук Леонида Рошаля с открытием Детского клинического центра, который назвали в его часть. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Поздравляю вас с открытием клиники!» — сказал Путин.

По его словам, врач достоин того, чтобы медучреждение назвали в его честь. Рошаль, в свою очередь, также выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за то, что он поддержал создание центра.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о поездке президента в Детский клинический центр имени Рошаля.