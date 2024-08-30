Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием

Российский лидер созвонился со своим коллегой в пятницу, 30 августа, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сообщило РИА Новости.

Путин и Лукашенко часто устраивают личные встречи и поддерживают связь по телефону вот уже несколько лет. Поздравлять друг друга с днем рождения у государственных деятелей уже стало нерушимой традицией. Именно поэтому президент РФ лично позвонил по телефону главе Республики Беларусь, чтобы искренне поздравить его в связи с 70-летним юбилеем.

Белорусский политик, военный и государственный деятель Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Он является первым и бессменным президентом Белоруссии с 1994 года.

Ранее Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного. Она является высшей государственной наградой в РФ. Соответствующий указ появился на сайте Кремля в день рождения главы республики.