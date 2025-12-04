Владимир Путин прокомментировал идею бессмертия: президент назвал единственную вечную сущность

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности физического бессмертия, заявил, что все в мире имеет конец, и назвал единственную, по его мнению, вечную сущность. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами Владимир Путин дал философский ответ на вопрос о достижимости бессмертия. Глава государства отметил, что все в материальном мире конечно. Единственным абсолютно вечным существом он назвал Бога.

Вопрос прозвучал от корреспондента индийского телеканала India Today. Журналист поинтересовался, верит ли российский лидер в то, что человечество сможет когда-либо победить смерть благодаря развитию технологий. Ответ Путина был лаконичным и четким, оставив мало пространства для альтернативных трактовок.

