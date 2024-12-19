Владимир Путин высказался о безработице россиян на прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума — всего 2,3%. Этот показатель, по словам российского лидера, является удовлетворительным и свидетельствует о стабильности на рынке труда.

Путин также акцентировал внимание на том, что правительство активно формулирует стратегические цели для дальнейшего развития страны. Он отметил, что важно всегда думать о будущем, даже в самые сложные времена. Приведя пример из истории, Путин напомнил, как в годы Великой Отечественной войны руководство страны принимало важные решения, направленные на долгосрочное развитие.

Говоря о деятельности правительства, президент подчеркнул его эффективность и значимость предпринимаемых шагов. Он выразил уверенность в том, что текущие усилия направлены на создание устойчивого фундамента для будущих поколений.

Ранее Владимир Путин прокомментировал текущую экономическую ситуацию.