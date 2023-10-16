Владимир Путин выслушает мнения Израиля и Палестины о конфликте во время переговоров

Президент Владимир Путин проведет пять телефонных переговоров 16 октября, в том числе выслушает позиции властей Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Путин уже переговорил с президентами Сирии и Ирана, на очереди звонок лидеру Египта, а главное – разговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Планируется, что Путин выслушает, как видят ситуацию на Ближнем Востоке лидеры государств, включая глав Израиля и Палестины, а также выразит мнение России.

Также Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин пристально следит за внезапным обострением отношений между Палестиной и Израилем, а также за происходящим во время конфликта. Российский лидер держит ситуацию на Ближнем Востоке под личным контролем, а также поддерживает контакт с лидерами Ирака, Турции и других государств.