Владимир Шапкин: голосование в Московской области проходит спокойно

Выборы в Московской области организованы качественно, заявил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Хотел бы отметить несколько тенденций. Во-первых, все подготовлено, организовано на самом высоком уровне. Второе — спокойно проходит процесс голосования», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что при необходимости избирательные комиссии помогают тем, кто зарегистрировался на дистанционное электронное голосование.

«Члены комиссий относятся внимательно», — отметил Владимир Шапкин.

Он также добавил, что наблюдатели работают абсолютно на всех участках. Информация о негативных случаях за время голосования депутату еще не поступала.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.