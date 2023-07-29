Владимир Волков обсудил с жителями благоустройство двора на улице Шевлякова в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил вопрос благоустройства дворовой территории вместе с жителями дома No17, расположенного на улице Шевлякова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что данный дом был построен еще в 1970 году. Однако за более чем пятьдесят лет комплексное благоустройство прилегающей территории здесь не проводилось. Владимир Волков подчеркнул, что данная территория обязательно будет включена в план комплексного благоустройства на следующий год.

«Пока же у жителей есть возможность вносить предложения, каким они хотят видеть свой двор. Благодарю люберчан за активность и неравнодушие», — добавил глава муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству Центрального парка в Мытищах планируют завершить уже в августе.