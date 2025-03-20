Первый замминистра здравоохранения России Владимир Зеленский приехал в Кузбасс с рабочим визитом и оценил развитие в сфере местной медицины. Об этом пишет VSE42.Ru.

Почетный гость смог оценить работу кузбасской медицинской информационной системы, на которой медучреждения региона работают с 2024 года. Экскурсию Зеленскому провел губернатор Кузбасса Илья Середюк, который делился событием в соцсетях.

В качестве примера успешной работы системы представили поликлинику № 5. Отметили, что она помогает автоматизировать множество процессов, а также справляться с большим потоком пациентов. Медикам также облегчили работу: теперь им проще находить собранные данные о пациенте, записанные в разных медучреждениях.

В ходе встречи также обсудили использование ИИ в сфере медицины. Его уже внедрили для поддержки принятия решений в кардиологии. Умный помощник может сформировать рекомендации для пациента за одну минуту, однако проверки и окончательные решения оставляют за специалистом.

Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области объяснил закрытие детской поликлиники в Анджеро-Судженске.