Мединского избрали главой Союза писателей России

Экс-министр культуры Владимир Мединский, который сейчас занимает пост помощника российского президента, был избран председателем правления Союза писателей России. Об этом сообщил ТАСС.

Во время XVII внеочередного съезда Союза писателей России был избран новый глава этого объединения.

«Председателем — первым секретарем Союза писателей России избран Владимир Мединский», — указал руководитель счетной комиссии.

Кандидатуру Мединского поддержали 143 человека из числа голосовавших. Против был отдан всего один голос. Воздержавшихся оказалось только три человека.

Ранее Мединский во время своей речи призвал школы воспитывать думающего ученика. У учащихся должно формироваться критическое мышление, чтобы они не воспринимали на веру слова даже очень популярных людей. Он заявил, что в школе не может быть запретных тем. Учитель должен объяснять популярные обсуждения, доносить до детей мысль о том, что утверждение какого-либо потенциального молодежного кумира может быть ложным.