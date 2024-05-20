Владислав Мурашов: почти пятьсот дополнительных контейнеров для мусора установили в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

В мае в Подмосковье установили почти 500 дополнительных контейнеров для мусора, чтобы устранить навалы отходов, весной проблему зафиксировали более чем на тысяче контейнерных площадок. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, в регионе не хватает более 1,1 тысячи баков, половина от их общего дефицита приходится на Истру, Чехов, Воскресенск, Ленинский и Раменский. Необходимые баки установят в короткие сроки силами регионального оператора.

«За четыре дня 41% баков мы разместили на контейнерных площадках», — подчеркнул Мурашов.

Речь идет о баках и бункерах для твердых бытовых отходов. На контроле остаются 702 бака на 231 контейнерных площадках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

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