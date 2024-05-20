Владислав Мурашов рассказал о том, как организуют работу по вывозу мусора в Московской области

В Подмосковье скорректируют работу по вывозу мусора. Об алгоритме работы по проблемным площадкам в весенний период в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Хотел напомнить про три проблемы: они разные, у них разные алгоритмы, разные сроки и разная значимость для региона. У нас есть зимние контейнерные площадки — так, называемые, проблемные, где зимой было не заехать, неправильно стояли баки, не хватало инфраструктуры», — рассказал он.

По его словам, проблемой также являются весенние навалы мусора на контейнерных площадках. В апреле 2024 года их вывозили оператор и другие перевозчики по договорам с муниципалитетами. Зампред уточнил, что дополнительный объем мусора привязали к каждой контейнерной площадке, в них планируют увеличить количество баков. Еще одна тема, которую затронули на совещании, — перевод почти шести тысяч СНТ, в которых объем вывоза мусора был меньше норматива, на их показатели. В общей сложности оператор будет вывозить практически на 570 тысяч метров кубических мусора больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.