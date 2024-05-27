Владислав Мурашов теперь возглавляет Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Заместителя председателя правительства региона Владислава Мурашова назначили главой Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подмосковье — наш дом. Общая задача содержать его в чистоте и порядке. Работаем над оптимизацией всех процессов. На повестке много работы. Одной из ключевых задач является подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Цели и планы поставлены, работаем в уверенном темпе», — отметил Мурашов.
Ключевыми задачами ведомства являются вопросы, связанные с чистотой и содержанием общественных и придомовых территорий, многоквартирных домов, а также уборка мусора.
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