Владислав Мурашов теперь возглавляет Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья

«Подмосковье — наш дом. Общая задача содержать его в чистоте и порядке. Работаем над оптимизацией всех процессов. На повестке много работы. Одной из ключевых задач является подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Цели и планы поставлены, работаем в уверенном темпе», — отметил Мурашов.