Власти Анапы подготовили почти миллион строительных мешков для очистки побережья

Власти Анапы подготовили почти миллион строительных мешков и средства индивидуальной защиты для очистки побережья от мазута в новогодние праздники, когда могут быть закрыты магазины, сообщили в мэрии, передает РИА Новости.

Согласно информации, городские службы закупают нужное оборудование и СИЗы для работы в период длительных выходных, когда строительные магазины могут не функционировать. Заготовлены тысячи защитных костюмов, респираторов, перчаток, дождевиков, граблей и резинок.

Кроме того, уточняется, что значительное количество инвентаря также поступает от частных предпринимателей и компаний со всей страны, а закупка осуществляется и при поддержке благотворительного фонда «Капельки добра».

Также, по информации из краснодарского главка МЧС, в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров вблизи Керченского пролива был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.