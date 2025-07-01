Власти Азербайджана заявили об обнаружении травм на телах умерших участников ОПГ из Екатеринбурга

На телах умерших, которые были переданы Азербайджану российскими правоохранителями, в Баку обнаружили многочисленные травмы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное представителем азербайджанского Минздрава.

В Баку прошла пресс-конференция, на которой выступил Адалят Гасанов, руководитель объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана. Он сообщил, что смерть у двоих братьев, чьи тела были осмотрены, наступила не в результате воздействия огнестрельного оружия либо острых предметов.

«Согласно заключению экспертизы, при внешнем и внутреннем осмотре тел обнаружены множественные травмы», — указал он.

Ранее уже сообщалось, что тела братьев Сафаровых, Зияддина и Гусейна, были переданы азербайджанской стороне. Оба умерших являются гражданами России. Они скончались во время следственных действий, один — из-за сердечной недостаточности, причина смерти второго не сообщается. Смерть последовала после задержания группы подозреваемых в убийствах в нулевые годы в РФ.