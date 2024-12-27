Власти Чечни объявили 28 декабря траурным днем из-за авиакатастрофы под Актау

В Республике Чечня объявлен траур по жертвам крушения пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный. Указ об этом подписан Рамзаном Кадыровым, об этом рассказал ТАСС.

28 декабря в Чечне приспустят флаги по всем жертвам авиакатастрофы в Актау. Все развлекательные мероприятия будут отменены, телевидению и радиовещанию даны соответствующие указания.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря», — говорится в указе Кадырова.

Ранее сообщалось, что после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines это перевозчик решил прекратить полеты в семь городов РФ. Отмена рейсов коснулась Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод. При этом AZAL продолжит авиасобщение с другими российскими населенными пунктами.