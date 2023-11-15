Власти Чехии лишили Россию права распоряжаться своим имуществом в их стране

Власти Чехии лишили Россию возможности распоряжаться своим имуществом, находящимся в их стране. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал премьер Чехии Петр Фиала, речь идет о российской недвижимости, находящейся в европейском государстве. 15 ноября чешское правительство решило заморозить государственное имущество России, а также запретить использовать счета, на которые вносились средства в качестве оплаты аренды этой недвижимости.

Премьер также отметил, что продать или передать свое имущество в Чехии российская сторона также не сможет.