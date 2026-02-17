Власти Челябинска пообещали установить на Кировке два всесезонных туалета до конца года

Власти Челябинска решили всерьез заняться комфортом горожан и гостей города. В зоне особого внимания — улица Кирова, которую в народе ласково называют Кировкой, участок проспекта Ленина и набережная реки Миасс, сообщило Агентство новостей «Доступ».

Отмечается, что на благоустройство пешеходных зон выделено более 27 млн рублей. Деньги уже поступили, и теперь город готовится к масштабным переменам.

В этих районах появятся современные скамейки и урны, которые будут устойчивы к любым погодным капризам и даже к вандалам. А для любителей истории установят стереоскопы, через которые можно будет увидеть старые фотографии Челябинска и сравнивать, как изменился город.

Но главная новость, которая обрадует многих горожан, — на Кировке откроют сразу два всесезонных туалета. Они будут работать круглый год и адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рядом с ними разместится информационный центр для туристов, где можно будет получить карты, буклеты и советы по достопримечательностям. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.

