Власти Челябинской области анонсировали первое за шесть лет повышение транспортного налога

В Челябинской области готовится значительное увеличение ставок транспортного налога, которое станет первым с 2019 года. Как сообщило в понедельник, 17 ноября, региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта, соответствующие поправки в закон депутаты Заксобрания рассмотрят уже 20 ноября.

Основное бремя повышения ляжет на владельцев маломощных транспортных средств. Так, для легковых автомобилей с двигателем до 100 л.с. налог вырастет практически в два раза — с 5,16 до 10 рублей за лошадиную силу. Для категории 100-150 л.с. ставка также удвоится: с 13,40 до 27 рублей. В аналогичной пропорции подорожает владение и мототехникой: для мотоциклов до 20 л.с. платеж увеличится с 3,08 до 10 рублей.

Затронет нововведение и владельцев грузовиков. Для автомобилей мощностью до 150 л.с. ставка вырастет с 24 до 32 рублей. При этом для грузовиков старше 10 лет льгота уменьшится: они будут платить не 60%, а 80% от базовой ставки, что в цифровом выражении составит рост с 14,4 до 25,6 руб./л.с.

Важное уточнение: повышение не коснется владельцев мощных автомобилей (свыше 150 л.с.) и мотоциклов (от 36 л.с.), а также социально незащищенных категорий граждан — пенсионеров и многодетных семей. Для них сохранится льготная ставка в 1 рубль за лошадиную силу.

В Миндортрансе пояснили, что налог полностью остается в областном бюджете и является ключевым источником финансирования дорожного фонда. Повышение необходимо для сохранения нынешних темпов ремонта дорог, отметив, что в этом году отремонтировано рекордные 800 км дорог. При этом, даже после роста, ставки в Челябинской области останутся ниже, чем в соседних крупных регионах.

Платить по новым тарифам жителям области предстоит начиная с налогового периода 2026 года, то есть до 1 декабря 2027 года.

