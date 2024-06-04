Власти Чувашии рассказали о проверке школы, попавшую в скандал из-за досмотра перед ЕГЭ

В Яльчинской школе провели проверку после жалоб на слишком тщательный досмотр учеников перед экзаменами. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на представителя Минобразования Чувашии.

Служебная проверка прошла в Ялчинской школе после информации о якобы раздевании школьников перед ЕГЭ. В ведомстве изучили записи с камер, пообщались с сотрудниками и очевидцами, взяли объяснения с ответственных за допуск детей.

Результаты проверки оказались отрицательными: информация о нарушении прав детей не подтвердилась. Все проводилось в соответствии с общепринятыми регламентами.

«Министерство образования Чувашской Республики оставляет за собой право обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации», — говорится в сообщении.

В Сети в частности жаловались на унизительный досмотр и раздевание до нижнего белья, а также то, что ученикам якобы разрешали быть в туалете только 30 секунд.

Отметим, что в школе Воронежа были аналогичные жалобы, однако проверка также не выявила неправомерных случаев.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения ответил на жалобы на школу в Воронеже.