Власти Египта разместили бронетехнику на границе с сектором Газа

Общество
© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]

Десятки танков и бронеавтомобилей были перекинуты к пункту пограничного перехода «Рафах», единственному КПП, через который можно попасть из Газы в Египет.

Об этом сообщило издание Times of Israel. По его утверждению, помимо боевой техники, было переброшено и большое количество автотранспорта.

«Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу «Рафах», - указали журналисты.

Такая массовая переброска техники объясняется опасениями египетских властей. Их настораживает возможный наплыв беженцев через границу. Число тех, кто может хлынуть в Египет при неблагоприятном раскладе, может составлять десятки тысяч людей.

Ранее политолог Ванифатов на страницах нашего издания предположил, как будет развиваться наземная операция ЦАХАЛ. Он уверен, что она существенно затянет конфликт.

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