Власти эвакуировали больницу в Новосибирске из-за бесхозной находки

В одной из больниц Ленинского района Новосибирска утром была объявлена экстренная эвакуация. Причиной тревоги стал подозрительный пакет, оставленный без присмотра в коридоре медицинского учреждения, сообщил портал Ngs.ru .

По информации очевидцев, находящихся в здании, бесхозный предмет заметили рядом с одним из кабинетов, после чего была запущена стандартная процедура по обеспечению безопасности. Пациентов и персонала оперативно вывели из здания.

На место происхождения незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. Как позднее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, проведенная проверка показала, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает. В оставленном пакете не было обнаружено опасных предметов.

В правоохранительных органах предположили, что пакет, вызвавший переполох, был случайно забыт одним из посетителей или сотрудников больницы. После завершения всех проверок работа медучреждения была полностью восстановлена.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске спецслужбы задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в многоквартирном доме. Жильцы здания были срочно эвакуированы.