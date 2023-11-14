Власти Финляндии допустили закрытие границ с Россией из-за беженцев с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава кабмина Петтери Орпо сообщил, что власти страны отмечают прибытие граждан Йемена, Сирии, Ирака и других стран, не имеющих виз и документов. Правительство старается контролировать приток мигрантов и ситуацию. Он добавил, что сейчас приток беженцев небольшой, но властям не нравится изменившаяся политика России, позволяющей жителям третьих стран пересекать границы без документов.

Орпо подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации Финляндия начала подготовку, чтобы в случае необходимости быстро среагировать. Таким образом государство планирует контролировать безопасность границ. Сейчас законы Финляндии позволяют пропускать беженцев только через один пункт пересечения границы, что позволяет ограничить движение на границе.