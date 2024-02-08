Власти Финляндии оставили закрытой сухопутную границу с Россией до апреля

Власти Финляндии приняли решение оставить закрытыми КПП на сухопутной границе с Россией до середины апреля. Об этом сообщает ТАСС .

Глава финского МИД Мари Рантанен отметила что страна не видит никаких свидетельств того, что Россия меняет свое поведение. Она подчеркнула, что правительство получило подтверждение тому, что российские войска продолжают операцию на Украине, и уверено, что это будет продолжаться. Также в стране убеждены, что на российской стороне у границы с Финляндией находятся тысячи людей, ждущих возможности пересечь ее.

В связи с этим финские власти решили оставить границу закрытой до 14 апреля. Также будет невозможно попросить международной защиты ни на одном пропускном пункте.

В заявлении отмечено, что власти ищут способы изменить ситуацию и перекрыть поток мигрантов другим способом. Министерства изучают законодательство для поиска решения.