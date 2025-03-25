Власти города в ЯНАО прокомментировали жалобы на снесенный ветром фасад дома
Власти Ноябрьска опровергли новости о падении кусков фасада с жилого дома
Фото: [Медиасток.рф]
В администрации Ноябрьска интернет-изданию «Ямал-Медиа» прокомментировали новости о падении обшивки со стены многоквартирного дома.
Житель дома на Магистральной, 17, показал снимок в соцсетях, на котором изображен поврежденный фасад дома. Он заявил, что МКД заселен год, но с него уже слетела обшивка из-за сильного ветра. Однако власти Ноябрьска эту информацию опровергли.
Пояснили, что на доме висел баннер, но его сорвали дети. В рамках гарантийных обязательств его восстановит подрядчик.
Как напомнило ямальское издание, СК начал проверку из-за новостей про обрущение стены дома в Лабытнанги на ул. Гагарина, 5.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО упавший металлический щиток рассек лицо ребенка.