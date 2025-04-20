Власти Химок сообщили об окончании отопительного сезона в городе с 21 апреля

С понедельника, 21 апреля, в Химках заканчивается отопительный период. Об этом сообщила администрация городского округа в своем Телеграм-канале.

Сообщается. что уже с завтрашнего дня начнется поэтапное прекращение подачи тепла в подведомственные организации.

Как добавили городские власти, В случае появления вопросов жители Химок могут связаться с колл-центром ООО «ТСК Мосэнерго» по телефону +7 495 225-14-33, а также обратиться на горячую линию администрации по номеру +7(495)-793-01-01 или непосредственно в саму управляющую компанию.

Стоит отметить, что с 21 апреля в Московской области закончится отопительный период. По прогнозам метеорологов, к этому времени среднесуточные температуры будут превышать +5 градусов, что является основанием для отключения отопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.