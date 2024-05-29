Власти Ирана исключили две версии в деле о крушении вертолета президента Раиси

Издание IRIB со ссылкой расследование Генштаба ВС Ирана сообщает, что версии о взрыве и диверсии на воздушном судне, перевозившего президента Эбрахима Раиси, исключаются.

Политологи и военные эксперты после гибели Раиси в авиакатастрофе прогнозировали очередное обострение на Ближнем Востоке, если подтвердится, что президент Ирана погиб в результате взрыва или диверсии. Однако после предварительных проверок и расследования стало ясно, что прогнозы специалистов были преждевременны: ни одна из двух страшных версий не подтвердилась.

«Исключена версия о взрыве, возникшем в рeзультате диверсии во время полета или за нeсколько секунд до столкновения воздушного судна со склоном», — указывается в отчете.

Напомним, вертолет разбился 19 мая в Иране. Судно перевозило президента страны, главу МИД и еще ряд официальных лиц. По предварительным данным, проблема была в самом вертолете: всему виной технические неполадки. Ситуацию осложнили непростые погодные условия.

Ранее сообщалось, что в украинской базе покойного иранского главу Раиси обозначили как ликвидированного.

