Власти Израиля отдали распоряжение о приостановке военной операции в Газе

Власти Израиля отдали распоряжение о приостановке военной операции в секторе Газ
Израильская армия объявила о приостановке боевых действий в секторе Газа. Об этом информирует армейское радио ЦАХАЛ.
Политическое руководство приказало ЦАХАЛу существенно снизить уровень активности в Газе, ограничившись исключительно оборонительными операциями в этом регионе.
После того как стороны конфликта выразили согласие с мирным планом, предложенным администрацией Дональда Трампа, было принято решение.
Вечером в пятницу, 3 октября, ХАМАС объявил о готовности освободить всех израильских заложников и передать тела погибших, как это предусмотрено мирным планом Трампа. Однако, движение подчеркнуло, что в текущих условиях выполнение этого в течение 72 часов представляется невозможным.
Трамп заявил, что, по словам ХАМАС, радикалы готовы к миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы можно было безопасно и быстро освободить заложников.