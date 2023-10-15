Власти Израиля восстановили подачу воды в сектор Газа - Белый дом

Вашингтон получил заверения от Тель-Авива, что израильские власти начали подачу воды на территорию сектора Газа. Об этом проинформировали в пресс-службы американской администрации.

В Белом доме уточнили, что якобы получили час назад данные от Израиля о возобновлении водоснабжения в южной части указанной палестинской территории.

«США получили от Израиля час назад данные о восстановлении подачи воды на юге сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.