Власти Японии исключили восемь человек из санкционных списков

Японские власти убрали из санкционных списков восемь лиц, среди которых находится мать Евгения Пригожина Виолетта, полный список опубликован в пресс-релизе Министерства иностранных дел Японии.

Также, по решению кабинета министров, из списка были исключены посмертно российские военные Олег Цоков и Георгий Шуваев.

Кроме того, посмертно исключены следующие личности: экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, экс-депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.

Кроме того, правительство Японии ввело санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 российских банков в рамках антироссийских мер. Под запретом оказался экспорт капсаицина и 335 наименований товаров, включая комплектующие для специализированной техники, маломощные мотоциклы и инструменты.

Среди физических лиц, чьи активы могут быть заморожены, — генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков и руководители нескольких предприятий и банков, включая «Тесткомплект» и ЦМРБанк.

Санкции затронули организации, такие как Московский институт теплотехники, НПО машиностроения и заводы по производству пороха. Экспортные ограничения также касаются еще 22 российских компаний и организаций.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует объявить о новых санкциях, которые он вводит в отношении России.