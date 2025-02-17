Власти Южной Кореи запретили DeepSeek из-за слабой защиты персональных данных
Yonhap: DeepSeek временно приостановил работу своего приложения в Южной Корее
Фото: [flickr.com]
Власти Южной Кореи на время ограничили использование китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek на своей территории, сообщило агентство Yonhap. Срок блокировки пока не установлен.
Это решение было принято государственной комиссией по защите данных. Причиной послужили «опасения в связи с методами обработки данных».
Накануне в Южной Корее уже был введен запрет на использование DeepSeek для работников ведущих энергетических компаний, таких как Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и KEPCO KPS.
Ранее сообщалось, что состояние 500 богатейших людей планеты уменьшилось на $108 млрд из-за DeepSeek.