Власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение после землетрясения

Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, поставил подпись под указом о введении чрезвычайного положения. Причиной для этого стало землетрясение. Он написал об этом в социальной сети Х.

Принятие экстренных мер позволит пустить дополнительные средства и ресурсы на ликвидацию последствий землетрясения, которое нанесло ущерб штату. По этой причине было предложено ввести чрезвычайное положение, и Ньюсом подписал соответствующий документ.

Землетрясение произошло вчера, 5 декабря, его эпицентр находился в Атлантическом океане, примерно в 100 км от города Ферндейл. На территории штата Калифорния были отмечены толчки магнитудой в 5,8 балла. В связи с этим природным катаклизмом объявлялась угроза возникновения цунами, но немного позже ее отменили.

Ранее указ о введении режима ЧС объявили в Благовещенске. Это было связано с сильными снегопадами. В городе за два дня выходных снега выпало столько, сколько в обычной ситуации сыплется за всю зиму. Были отменены многие рейсы общественного транспорта, частично парализованным оказался местный аэропорт.