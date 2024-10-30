Власти Кемеровской области приняли закон об усыплении бездомных животных

Депутаты Кемеровской области на заседании парламента единогласно поддержали во втором чтении законопроект, который разрешает эвтаназию агрессивных беспризорных животных и тех, кто не был приручен в приютах региона. Трансляция заседания опубликована на официальном сайте парламентской структуры.

Изменения были внесены в существующий закон, касающийся обращения с бездомными животными в Кемеровской области.

Новый документ предоставляет муниципалитетам право на отстрел беспризорных животных, которые представляют угрозу для здоровья или жизни людей, а также тех, кто находится в приюте без надлежащего ухода и не востребован.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено после нападения своры бродячих собак на ребенка в Шатуре.

Инцидент произошел 17 октября во дворе жилого дома на улице Князева в поселке Бакшеево. Несколько бродячих собак набросились на подростка. На помощь ребенку пришла местная жительница, которая отогнала животных.