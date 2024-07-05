Власти Кубани объявили размер выплат пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Власти Краснодарского края выделят выплаты жителям, пострадавшим в ходе атаки БПЛА со стороны Украины. Также материальную помощь окажут семье, лишившейся маленькой дочери. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Губернатор южного региона Вениамин Кондратьев поручил помочь всем жителям, пострадавшим физически и материально после атаки ВСУ. Всем им выделят выплаты.

Так, жители, потерявшие имущество получат до 100 тысяч рублей. Люди, получившие легкую степень ранений получат 200 000 рублей, среднюю и тяжелую — по 400 000 рублей.

Два миллиона рублей выделят семье, потерявшей шестилетнюю дочь из-за нападения ВСУ.

Напомним, Украина устроила атаку на Приморско-Ахтарск Краснодарского края в ночь на 5 июля. Люди пострадали, шестерых доставили экстренно в больницу. Была нарушена работа энергоподстанции, частично разрушен дом. Шестилетний ребенок получил ранение живота и не пережил полученной травмы.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ.