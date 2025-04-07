Латвийские власти хотят массово ликвидировать мемориалы, установленные в стране в честь советских воинов. Это делается с целью омрачить юбилейное празднование Дня Победы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Службы внешней разведки.

По данным российской спецслужбы, власти Латвии хотят в самые кратчайшие сроки снести как минимум треть всех памятников воинам-освободителям. При этом говорится, что действия будут проводиться исключительно в рамках правового поля, чтобы замаскировать вандализм, который производится на государственном уровне.

«Латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая этого года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — указали журналистам.

Среди запланированных мероприятий есть фиктивное проведение археологических исследований. В них будет говориться, что под памятниками, предназначенными к сносу, отсутствуют захоронения. По имеющимся сведениям, первыми в списке будут православное Торнякалнское и воинское Братское кладбища, которые находятся в Риге.

Ранее сообщалось, что военные из Латвии, Литвы и Эстонии приступили к обсуждению минирования приграничной зоны. Власти прибалтийских государств захотели отгородиться минными полями от России и Белоруссии. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах.