Власти меняют правила игры: возврат гаджетов и машин с 1 февраля усложнили

В России с 1 февраля 2026 года вступили в силу изменения в законодательство, регулирующее возврат технически сложных товаров. Поправки направлены на дополнительную защиту прав потребителей в условиях меняющейся экономической ситуации, пишут Известия.

Согласно новым правилам, покупатель, возвращающий некачественный технически сложный товар, теперь имеет право требовать компенсацию разницы в цене. Речь идет о возмещении суммы между стоимостью товара на момент покупки и ценой аналогичного изделия с сопоставимым уровнем износа и годом выпуска на момент возврата. Данная норма призвана защитить граждан от финансовых потерь, связанных с инфляцией и общим ростом цен, когда возвращенных средств может не хватить на приобретение аналогичной вещи.

Важным нововведением стало расширение перечня товаров, подпадающих под эти правила. Помимо бытовой электроники и гаджетов, теперь в него официально включены автомобили, мотоциклы и даже суда. Это существенно расширяет сферу применения потребительских гарантий.

Закон также уточняет вопросы ответственности. Производитель или продавец не будет нести штрафные санкции, если нарушение обязательств связано с действиями самого покупателя или контрагента, и между сторонами существует соответствующее соглашение. Кроме того, установлен предельный размер неустойки за задержку выполнения требований потребителя о возврате денег или замене товара — она не может превышать полной стоимости техники.

