Власти Молдавии объявили траур после смерти композитора Доги

Правительство Молдавии объявляет день похорон композитора Евгения Доги национальным трауром. Об этом сообщила в запрещенной в РФ социальной сети президент республики Майя Санду.

Санду заявила, что благодаря Доге Молдавия была и красивее, и богаче. Поэтому с композитором прощаются с болью, но и с большой благодарностью.

«В знак почтения великому Евгению Доге день его похорон будет объявлен днем национального траура», — указала она.

Ранее о смерти Доги сообщил приднестровский телеканал ТСВ. На протяжении своей карьеры Дога выступил автором музыки почти к двум сотням кинолент. Среди этих фильмов такие известные картины, как «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». Помимо этого он писал оркестровую музыку, композиции для балета, детские песни и так далее. За свое творчество композитор был удостоен почетного звания народного артиста СССР. Теперь стало известно, что он скончался на 89-м году жизни.