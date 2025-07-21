Румынским военнослужащим, которые вторглись в СССР в 1941 году как союзники Гитлера, был установлен памятник на молдавской территории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Алексей Петрович, руководитель координационного комитета «Победа» в Молдавии.

По утверждению Петровича, инцидент произошел на севере Молдавии. Там открыли еще один памятник в честь военных, воевавших в армии Антонеску, которая вторглась в Советский Союз. Открытие мемориала проводилось при прямом содействии местных молдавских властей.

«Они утверждают, что это памятник „румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма“», — указал общественник.

Он добавил, что на церемонии открытия был вывешен флаг Евросоюза. Это, по его мнению, говорит о попытках Европы постепенно героизировать нацизм.

Ранее сообщалось, что концерт российских звезд в Молдавии обернулся политическим скандалом. Власти страны обвинили артистов в пропаганде, а группе «Руки вверх!» пришлось отменить выступление. Особое возмущение правительства Молдавии вызвало соседство концерта с выставкой «Поезд боли», посвященной жертвам сталинских депортаций.