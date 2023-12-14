Власти Московской области защитят аэропорты Москвы от атак вражеских беспилотников и птиц

Правительство Московской области вместе с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию специального комплекса, который будет обеспечивать безопасность столичных аэропортов от несанкционированных полетов вблизи них.

Как информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора ЦКБР Дмитрия Кузякина, комплекс при помощи FPV-перехватчиков и FPV-средств ПВО будет на дальних подступах к аэрогаваням выявлять и уничтожать всевозможные БПЛА.

Также сообщается,что комплекс позволит обнаружить птиц и диких животных вблизи аэропортов.

При создании комплекса борьбы с вражескими беспилотниками будет активно задействован опыт спецоперации, отметил Кузякин.

Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске силами ПВО был сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву