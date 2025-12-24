Власти Москвы планируют оснастить порядка 500 км лыжных трасс искусственным снегом

Столичные власти приступят к масштабному проекту по адаптации зимней инфраструктуры к изменяющимся климатическим условиям. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме, порядка 500 км основных лыжных трасс в городе планируется постепенно оборудовать системами искусственного оснежения, передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам градоначальника, этот шаг является частью большого проекта модернизации объектов для летнего и зимнего отдыха, который уже стартовал в Москве. Сергей Собянин подчеркнул, что меняющийся климат требует новых подходов к организации качественного досуга горожан.

Мэр обратил внимание, что речь идет о комплексной программе, рассчитанной на несколько лет. Одним из первых ее результатов уже стало создание 11 всесезонных спортивных площадок в отдельных районах города. Эти объекты были оборудованы на месте бывших катков с искусственным льдом и заброшенных территорий. Оснащение лыжных трасс системами искусственного снега станет следующим логичным шагом в обеспечении стабильных условий для зимних видов спорта и активного отдыха москвичей независимо от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зимой будут работать около 800 катков и более 160 лыжных трасс.