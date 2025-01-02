Власти Нового Орлеана сообщили о неисправности боллардов на Бурбон-стрит

Болларды (автоматические выдвигающиеся металлические столбы), установленные на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, где произошел теракт, были неисправны.

Об этом со ссылкой на представителя властей города сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, оживленная улица Бурбон-стрит в историческом районе Нового Орлеана была заблокирована на въезд сотрудниками полиции, но преступник смог обойти их, заехав на тротуар.

Неисправные на момент трагедии болларды должны были заменить к Супербоулу в феврале — решающем игре национальной футбольной лиги США, которая будет проходить в Новом Орлеане.

Ранее сообщалось о том, что при наезде внедорожника в толпу в Новом Орлеане погибли десять человек.