Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

В воскресенье появилась официальная причина громких звуков, которые слышали жители Севастополя. О них 15 октября написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

По уточненным данным, причиной громких звуков, которые перепугали жителей, стали учения флота. Они проводились, как стало известно, с применением реактивных бомбометов.

Развожаев уточнил, что граждане могут быть спокойны – в городе все под контролем.