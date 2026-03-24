Власти объяснили перебои со светом в селе Чигири на Дальнем Востоке

Администрация Благовещенского округа дала объяснения по поводу перебоев с электроэнергией в селе Чигири, пишет интернет-издание amur.life.ru.

По информации ведомства, электричество в указанном населенном пункте отсутствует в связи с тем, что филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» проводит плановые работы на электросетях. Временные отключения потребителей осуществляются в рабочие дни в дневное время.

Также в администрации отметили, что жителей села заранее информируют о предстоящих отключениях через социальные сети. Все работы ведутся в соответствии с программами ремонтов и договорами технологического присоединения.

В случае если у сельчан возникли дополнительные вопросы, им посоветовали обращаться в диспетчерскую службу «Амурских электрических сетей».

