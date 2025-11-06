Власти Петербурга не могут отремонтировать старейший бассейн «Радуга» на протяжении семи лет

Легендарная спортивная школа «Радуга», воспитавшая двукратного чемпиона мира Кирилла Пригоду, столкнулась с затяжным кризисом. Единственный государственный бассейн Петроградской стороны, где тренировались спортсмены, закрыт с 1 июня 2024 года, а вопрос о его капитальном ремонте не решается на протяжении семи лет. Об этом сообщило издание «Фонтанка», располагающее обращением родителей воспитанников школы к президенту РФ Владимиру Путину.

В своем письме, под которым подписались 102 человека, родители бьют тревогу о судьбе учебного заведения.

«Старейшая в городе прославленная своими чемпионами школа Санкт-Петербурга по спортивному плаванию „Радуга“ переживает тяжелейшие времена. Единственный государственный бассейн Петроградной стороны, работавший даже в ВОВ, база спортшколы „Радуга“, с 1 июня 2024 года закрыт в связи с необходимостью капитального ремонта», — сказано в обращении.

Причиной закрытия в администрации Петроградского района назвали «обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом». При этом, как отмечается в материале, находящиеся в том же здании Чкаловские бани продолжают работать в штатном режиме.

История бассейна, на базе которого была открыта нынешняя СШОР «Радуга», начинается в 1936 году. Это второй крытый плавательный бассейн, построенный в Ленинграде, имеющий статус школы олимпийского резерва.

По информации родителей, реальных действий по спасению бассейна не ведется с 2017 года. С момента закрытия в 2024-м никакие ремонтные работы не начинались, из-за чего около 500 юных пловцов оказались в тяжелой ситуации.

«Наши малолетние дети вынуждены второй год скитаться по различным бассейнам… перемещаться с тяжелым инвентарем, тяжелыми рюкзаками, тратить до 2,5 часа в день на дорогу, иногда в ущерб отдыху и сну, питанию, учебе и тренировочному процессу», — жалуются они.

Одна из матерей спортсмена рассказала «Фонтанке», что предложенные альтернативные бассейны находятся в других районах и не подходят для профессиональных занятий, будучи оздоровительными. Дорога занимает не менее часа в одну сторону, из-за чего дети возвращаются домой поздно вечером, что сказывается на их здоровье и успеваемости.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители муниципального предприятия пытались заработать на ремонте более 100 млн руб.