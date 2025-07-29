Власти Польши сократили территорию страны вдоль побережья

Территорию Польши скорректировали в сторону уменьшения, она сократилась на 68 гектаров. Об этом сообщила Gazeta.pl.

В последний раз польская территория корректировалась в 2022 году. Теперь же власти Польши снова прибегли к такому шагу, чтобы привести официальные границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией. При этом самое большое сокращение территорий затронуло Западно-Поморское воеводство. Оно уменьшилось в размерах сразу на 35 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Польше умер генерал Вальдемар Скшипчак, известный своими резкими заявлениями в адрес России. Военный в феврале 2024 года назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта России и НАТО этот российский анклав должен быть «ликвидирован». Глава оборонного ведомства Косиняк-Камыш заявил, что смерть Скшипчака является огромной потерей для республики.